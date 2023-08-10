Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.