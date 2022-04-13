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Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İ.Y. idaresindeki 42 EM 898 plakalı otomobil, Sancaktar Mahallesi Buhara Caddesi Kayısı Pazarı karşısında yolun karşısına geçmeye çalışan Ferit Polat'a (65) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Polat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Otomobil, Malatya, Güncel, Haberler

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