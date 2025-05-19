Malatya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Malatya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, H.Ö. yönetimindeki otomobilin çarptığı 63 yaşındaki Hasan Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.Ö'nün kullandığı 44 AGN 259 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda karşı yola geçmeye çalışan Hasan Şahin'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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