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Malatya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Güler Yavuz'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

F.Ç'nin kullandığı 44 Y 2018 plakalı otomobil, Tecde Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yavuz'a (50) çarptı.

Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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