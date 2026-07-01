Malatya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Güler Yavuz'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
F.Ç'nin kullandığı 44 Y 2018 plakalı otomobil, Tecde Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yavuz'a (50) çarptı.
Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine