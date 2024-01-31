Malatya'da Otomobilde 31 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 kilo 950 gram skunk ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki Ö.K., F.C., S.K. ve H.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel