Malatya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.B.S, M.S.Ç. ile N.E.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel