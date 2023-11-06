Malatya'da otomobil refüje çarptı, trafik kilitlendi

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, çarptığı refüj ile beton pompa aracı arasına sıkıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, bölgede trafik kilitlendi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir eden T.B. idaresindeki 44 KA 313 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı yöne ilerleyen N.K. yönetimindeki beton pompa aracı ile refüj arasına sıkıştı. Kazada araçta bulunan C.B. yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler askıda kalan aracı bulunduğu yerden indirmek için bir süre uğraşırken, bölgede trafik kilitlendi. Askıdaki aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden alınmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA