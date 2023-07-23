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Malatya'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevreyolu istikametine seyir halinde olan O.Ö. (45) idaresindeki 44 AES 965 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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