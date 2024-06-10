Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çiftlik mevkisindeki kazada ağır yaralanan Hüseyin Pekel (40) kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pekel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hüseyin Pekel idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, dün Malatya-Elazığ kara yolunun Çiftlik mevkisinde karşı şeritte park edilen F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. yaralanmıştı.