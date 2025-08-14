Malatya'da Otomobil ile Tarım Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'da Otomobil ile Tarım Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile bir tarım aracının çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kazaya karışanların sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ç. İdaresindeki 23 AAK 594 plakalı otomobil, Malatya -Elazığ karayolu Üçdeğirmen mevkiinde "patpat" olarak adlandırılan tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ç, S.B. ile E.A. ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
