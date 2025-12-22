Haberler

Malatya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

N.C.K. idaresindeki 44 DJ 720 plakalı otomobil, Çarmuzu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Seleha Kutlu (59) ve Ö.İ. (22), ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Seleha Kutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
