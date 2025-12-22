Malatya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

N.C.K. idaresindeki 44 DJ 720 plakalı otomobil, Çarmuzu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Seleha Kutlu (59) ve Ö.İ. (22), ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Seleha Kutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.