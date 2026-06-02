Haberler

Malatya'da 5 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücüye 9 yıl 6 ay hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde 5 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförüne 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 35 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, otobüs şoförüne 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanık otobüs şoförü Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrilmiş, aynı istikamette seyreden İ.A'nın kullandığı 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarpmış, kazada 5 yolcu hayatını kaybetmiş, 35 yolcu yaralanmıştı. Tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin kusursuz bulması nedeniyle kamyon şoförü İ.A. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

20 ilde 82 şüpheliye operasyon! Özel sistem kurmuşlar
Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi