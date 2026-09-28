Haberler

Malatya'da operasyonda 48 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Kadir İnanır’ın mirası konuşulurken Zeki Müren’in vasiyeti gündem oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi
Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! Bin metre uzağında bulundular