Malatya'da operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda; 44 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bugün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerinde 3 evde arama yaptı. Aramalarda; 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı