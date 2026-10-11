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Malatya'da operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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Malatya'da operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerindeki 3 evde yapılan aramada ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda; 44 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bugün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerinde 3 evde arama yaptı. Aramalarda; 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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