Malatya'da operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerindeki 3 evde yapılan aramada ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda; 44 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bugün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerinde 3 evde arama yaptı. Aramalarda; 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı