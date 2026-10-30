Malatya'da operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da polisin sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibi sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 2 kilo 50 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu 1 şüphelinin üzerinde ve adresinde arama yaptı.
Ekipler, aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA