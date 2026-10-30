Malatya'da operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu 1 şüphelinin üzerinde ve adresinde arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA