Malatya'da ÖNEM Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 'Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)' projesi kapsamında öğrencilere çeşitli destekler verilecek. Toplantı, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur başkanlığında yapıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi toplantısı gerçekleştirildi.
Malatya Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, projeyle kentteki tüm okullardaki öğrencilere psiko-sosyal, kültürel ve benzeri birçok destek verilecek.
Projenin Doğanşehir İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, Doğanşehir İlçe Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, proje uygulama süreçleri, hedefler ve yürütülecek faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel