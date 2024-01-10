Malatya'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, nesli tehlike altında olan sarı benekli semender, Erkenek Çayı'nda görüldü.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Çay'ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden "sarı benekli semender"i fark etti.
Sarı'nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.