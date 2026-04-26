Malatya'da Polis Motosikleti ile Otomobil Çarpıştı: 2 Polis Yaralandı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile Yunus polislerinin motosikleti çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Timi'ne ait motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRM 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Festivale damga vuran görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor