Haberler

Malatya'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

H.T. (55) idaresindeki 01 GG 029 plakalı tır, Erkenek Mahallesi mevkiinde İ.K. (25) yönetimindeki 48 JT 857 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atandı

Can Holding soruşturmasında çok sayıda şirkete kayyum kararı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı

Dünya rekorunu kimseye bırakmadık!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.