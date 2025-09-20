Malatya'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
H.T. (55) idaresindeki 01 GG 029 plakalı tır, Erkenek Mahallesi mevkiinde İ.K. (25) yönetimindeki 48 JT 857 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel