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Malatya'da motosiklet denetiminde 345 motosiklet kontrol edildi, 436 kişi sorgulandı

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Malatya'da polis ekiplerinin motosikletlilere yönelik denetiminde 345 motosiklet kontrol edildi, 436 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yeşilyurt ve Battalgazi başta olmak üzere ana arter ve yoğun noktalarda uygulamayla motosiklet kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amaçlandı.

Malatya'da polis ekiplerince motosikletlilere yönelik denetimlerde 345 motosiklet kontrol edildi, 436 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve motosiklet kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Asayiş Şube müdürlüklerinde görevli ekipler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri başta olmak üzere ana arterler, kavşaklar ve yoğunluğun bulunduğu noktalarda denetim yaptı.

Uygulamalarda 345 motosiklet kontrol edilirken, 436 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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