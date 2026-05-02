Malatya'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten Malatya'ya mevlide gelenlerin içerisinde bulunduğu Y.H. idaresindeki 27 S 0004 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Reşadiye Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.H. ile ismi henüz öğrenilemeyen 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
