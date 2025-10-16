Malatya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 14 Yaralı

MALATYA'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Darende ilçesine gezi için öğrenci taşıyan 02 AFS 117 plakalı minibüs ile 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri devrilen minibüsteki 13'ü öğrenci 14 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Malatya istikameti bir süre tek yönlü trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA