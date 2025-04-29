Malatya'da Minibüs Devrildi: 8 Yaralı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Mücadele Sarıkaya idaresindeki 06 ZTE 29 plakalı minibüs, Kılınçlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Fadıllıoğlu - Güncel