Depremde ürken sokak köpekleri böyle uludu
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Depremde ürken sokak köpekleri böyle uludu Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sokak hayvanlarını da tedirgin etti.
Depremde ürken sokak köpekleri böyle uludu
MALATYA - Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sokak hayvanlarını da tedirgin etti. Battalgazi'de deprem sonrası sokak köpeklerinin uluma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde düşme veya yüksekten atlama sonucu 23 kişi yaralanırken panikleyen yaklaşık 80 kişi hastanelere başvurdu. Battalgazi'de deprem sonrası sokak köpeklerinin koro şeklinde uluma görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çok sayıda sokak köpeğinin uluma sesleri duyuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel