Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı Malatya'da boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Malatya'da boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpek yavrusunu yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Sağlıklı olduğu belirlenen köpek yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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