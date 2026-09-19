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Malatya'da kuyumcu hırsızlığında 220 saatlik görüntü incelendi, 2 zanlı tutuklandı

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Malatya'da 14 Eylül'de Battalgazi'deki kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Ekipler, 64 iş yeri kamerasından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Malatya'da kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14 Eylül'de Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'ndeki kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kent Güvenlik Sistemi kayıtlarından ve 64 iş yerinin kamerasından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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