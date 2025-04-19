Malatya'da Kömür Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı, Erkenek Tüneli Trafige Açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü, Erkenek Tüneli trafiğe açıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Tüneli'nde seyir halindeki kömür yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 araçla müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli'nde kömür yüklü bir kamyonda yangın ihbarının alındığını belirterek, "Ekiplerimiz yönlendirilmiş. Yoğun duman nedeniyle zorlukla müdahale edilerek araç yangını söndürülmüş. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen kamyonda soğutma çalışması tamamlandı.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban olay yerinde inceleme yaptı.

Tünel, Gölbaşı istikametine çift şeritten, Malatya istikameti ise tek şeritten trafiğe açıldı.