Haberler

Malatya’da Kemal Sunal’a vefa örneği

Malatya’da Kemal Sunal’a vefa örneği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Sunal'ın vefatının 26. yıl dönümünde Malatya Büyükşehir Belediyesi, bir aracı Sunal'ın film afişleri ve replikleriyle giydirerek vatandaşların ziyaretine sundu.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal için vefatının 26’ncı yıl dönümünde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Hizmetleri (MOTAŞ), filosunda bulunan bir aracı özel olarak giydirdi. Kemal Sunal temasıyla giydirilen araçta, Sunal’ın unutulmaz filmlerine ait afişler, hafızalara kazınan replikleri ve canlandırdığı karakterlere ait görseller yer alıyor.


7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal için giydirilen araç, 3 Temmuz günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında Sanat Sokağı’nda, 4-5 Temmuz 2026 (cumartesi-pazar) tarihinde 18.00-22.30 saatleri arasında 100. Yıl Kent Parkı’nda vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Malatya’da Kemal Sunal’a vefa örneği</br>


Haber: Mehmet Güngördü



Kaynak: Haber Platformu
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonlara rahat nefes aldıracak teklif Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü