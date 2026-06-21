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Malatya'da 3 aydır aranan Aysel'in öldürüldüğü ortaya çıktı; 4 gözaltı

Malatya'da 3 aydır aranan Aysel'in öldürüldüğü ortaya çıktı; 4 gözaltı
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Malatya'da kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cesedinin arandığı Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi Çay mezrası görüntülendi. Kadavra köpekleriyle yapılan aramalarda jandarma ekipleri çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ARAMA YAPILAN KÖY GÖRÜNTÜLENDİ

Malatya'da, kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Aysel Yıldırım'ın (19), cesedinin arandığı Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi Çay mezrası görüntülendi. Soruşturma kapsamında GSM kayıtlarını da inceleyen ekipler tarafından, şüphelilerden Aykut A.'nın ve yakınlarının ikamet ettiği yerlerden olan Çay mezrasında arama ve delil bulma faaliyetleri yürütüldü. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda bölge görüntülendi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

Olaya ilişkin şüpheliler Aykut A. ile kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Derya A. ve Olga Ö. ile Onur İ., gözaltına alındı. Şüpheli Serap A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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