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Malatya'da 3 Aydır Aranan Aysel'in Öldürüldüğü Ortaya Çıktı; 4 Gözaltı

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Malatya'da 3 aydır aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedin arandığı bölgede kadavra köpekleriyle arama yapıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

1) MALATYA'DA 3 AYDIR ARANAN AYSEL'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI; 4 GÖZALTI (2)

ARAMA YAPILAN KÖY GÖRÜNTÜLENDİ

Malatya'da, kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Aysel Yıldırım'ın (19), cesedinin arandığı Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi Çay mezrası görüntülendi. Soruşturma kapsamında GSM kayıtlarını da inceleyen ekipler tarafından, şüphelilerden Aykut A.'nın ve yakınlarının ikamet ettiği yerlerden olan Çay mezrasında arama ve delil bulma faaliyetleri yürütüldü. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda bölge görüntülendi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

Olaya ilişkin şüpheliler Aykut A. ile kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Derya A. ve Olga Ö. ile Onur İ., gözaltına alındı. Şüpheli Serap A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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