Aysel'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli adliyede
Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden Aykut Aslan, Derya Akçaba, Onur İlhan, Serap Alagöz tutuklandı, Olga Ö. ise adli kontrol şarkı ile serbest bırakıldı.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı