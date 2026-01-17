Haberler

Malatya'da kar etkili oluyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerliyor. Trafik ekipleri ana arterlerde tedbir alarak sürücüleri uyarıyor. Kar yağışından korunmak isteyenler otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğleden sonra etkili olan kar nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerliyor.

Ana arterler ve kavşaklarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan, kar yağışından korunmak isteyenler, otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

