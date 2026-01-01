Haberler

Malatya'da kardan kapanan 155 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 155 yerleşim yeri, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kent genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 155 yerleşim yeri ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Akçadağ'da 54, Arapgir'de 10, Arguvan'da 3, Darende'de 15, Doğanşehir'de 4, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 6, Kale'de 10, Kuluncak'da 7, Pütürge'de 17, Yazıhan'da 13, Yeşilyurt'ta 12 olmak üzere toplam 155 yerleşim yeri ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde küreme, tuzlama ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

