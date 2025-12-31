Malatya'da ekiplerin karla mücadele çalışması

149 MAHALLE YOLU KAPANDI

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi nedeniyle 149 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmasının devam ettiği ifade edilerek, "Akçadağ'da 2, Arapgir'de 21, Arguvan'da 11, Battalgazi'de 7 (Kırsal), Darende'de 9, Doğanşehir'de 1, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 53, Kale'de 5, Kuluncak'ta 9, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor" denildi.

