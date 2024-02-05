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Malatya'da Kamyonet ile Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 3 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah K. kontrolündeki 44NK221 plakalı meyve yüklü kamyonet ile Semih T. kontrolündeki 44 AFA759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Semih T.'nin eşi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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