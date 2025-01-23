Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 44 ACP 046 plakalı kamyon, Doğu Mahallesi Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi'nde, V.K. idaresindeki 01 AGJ 805 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.K, D.K. ve A.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.