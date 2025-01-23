Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 44 ACP 046 plakalı kamyon, Doğu Mahallesi Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi'nde, V.K. idaresindeki 01 AGJ 805 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.K, D.K. ve A.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
img

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
img

Bu sözler muhalefete: Kimse yargıya parmak sallayamaz
img

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.