Malatya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tataruşağı Mahallesi D300 kara yolu Kırıkköprü mevkisinde, İ.K. yönetimindeki 46 AB 708 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet Çil (43) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.