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Malatya'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Malatya'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Utku Ö.'nün kullandığı 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç ile İrfan A. idaresindeki 01 DJZ 53 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile her iki araçta bulunan B.G., V.T., Y.C. ve Y.D., yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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