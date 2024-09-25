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Malatya'da Kadın Cinayeti: Nuran K. Son Yolculuğuna Uğurlandı

Malatya'da Kadın Cinayeti: Nuran K. Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Malatya'da boşanma aşamasındaki kocası R.K. tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Nuran K., Akçadağ ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni, Yağmurlu Mahallesi Camisi'nde düzenlendi.

Malatya'da kocasının silahla vurarak öldürdüğü kadın, Akçadağ ilçesinde toprağa verildi.

R.K'nin dün silahla vurarak öldürdüğü Nuran K. (37) için Yağmurlu Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Nuran K'nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Nuran K. ile boşanma aşamasında olduğu kocası R.K. arasında dün otomobil içerisinde tartışma yaşanmış, eşinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Zanlı R.K. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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