Malatya Valiliği, safkan Arap taylarının işletmeden kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı

Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesindeki işletmeden safkan Arap taylarının kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen yarış atlarının dün akşam bilinmeyen bir sebeple ahırlardan kaçtığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşletme müdürlüğü ve Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerin termal dronlar ile arama kurtarma çalışmaları sonucu kaçan 19 atın 9'u yakalanmıştır. Kara yoluna çıkarak trafik kazasına neden olan 6 at telef olmuş, 4 at ise yaralı olarak yakalanarak tedavi altına alınmıştır. Atların kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, sağlık kontrolü altına alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."