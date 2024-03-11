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Malatya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Tutuklama

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Malatya'da yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde şubat ayında 82 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 82 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 500 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram tütün, 33 bin 320 makaron ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartı olmak üzere 76'sı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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