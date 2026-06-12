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'Kasten öldürme' suçundan hükümlü 2 firari yakalandı

'Kasten öldürme' suçundan hükümlü 2 firari yakalandı
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Malatya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kasten öldürme suçundan toplam 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat da ele geçirildi.

MALATYA'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten öldürme' suçundan hüküm giyen iki firari yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kasten adam öldürme suçlarına ilişkin kırsal bölgelerde çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip ile Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan aranan 2 şüphelinin adresleri tespit edildi. 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A. isimli firari hükümlüleri yakaladı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, 1 adet tabanca dönüşümünde kullanılan tetik tertibatı ve namlu ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan C.A. ve M.A. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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