Malatya'da jandarma 103 kadının telefonuna KADES'i yükledi Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme faaliyeti yaptığı 103 fabrika çalışanı kadının telefonuna Kadın Destek Uygulamasını (KADES) yükledi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme faaliyeti yaptığı 103 fabrika çalışanı kadının telefonuna Kadın Destek Uygulamasını (KADES) yükledi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 103 kadına 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu anlatıldı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Burcu Dönmez ile Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca, uygulamanın kullanımıyla ilgili kadınlara bilgi verdi. KADES uygulamasını kadınların telefonlarına yükleyen jandarmalar, uygulamanın nasıl kullanıldığını da anlattı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Jandarma Malatya KADES Güncel Haberler

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