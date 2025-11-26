Malatya'da İtfaiye, Havalandırma Boşluğuna Sıkışan Kediyi Kurtardı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye giden ekipler, duvarı delerek kediyi kurtardı.
Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi'ndeki bir evin havalandırma boşluğuna kedi düştü.
Kedi sesini duyan ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, duvarı deldi ve havalandırma boşluğunda sıkışan kediyi kurtardı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel