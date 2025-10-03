Haberler

Malatya'da İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Üniversitesi öğrencileri, Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını kınamak amacıyla toplandı. Yapılan basın açıklamasında, sivil kayıplar ve uluslararası hukukun ihlali vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılar Malatya'da kınandı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi avlusunda cuma namazından sonra toplanan öğrenciler, İsrail'in filoya yönelik saldırılarını protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Turan Akın, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve saldırılarının insani felakete dönüştüğünü vurguladı.

Binlerce masum sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bu ağır bedeli hiçbir suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri, sivillerin korunmasını açıkça emreder. Bu temel ilke bugün çiğneniyor. Bu mücadelede umut veren önemli gelişmelerden biri, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'dur. Sumud gemisi, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değildir, zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür."

Öğrenciler, İsrail karşıtı çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.