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Malatya'da İsmet Budak, Eşini, Kızını ve Torununu Öldürdü

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde İsmet Budak, eşini, kızını ve torununu tabancayla öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Yaralanan Budak hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde İsmet Budak (64), eşini, kızını ve torununu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştı. Yaralanan Budak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan İsmet Budak boşanma aşamasında olan kızı Cansu Aslan (33) ile tartıştı. Büyüyen tartışmada İsmet Budak, üzerinde bulunan tabanca ile eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'a (5) tabancayla ateş açtı. İsmet Budak, daha sonra aynı tabanca ile kendisini omzundan vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi, kızı ve torununu öldürdükten sonra intihara kalkışarak yaralanan İsmet Budak ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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