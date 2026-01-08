Haberler

Malatya'da işçi servis midibüsü devrildi; 9 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da sabah saatlerinde işçileri taşıyan bir midibüs devrildi. Kazada hafif yaralanan 9 işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Y.O.'nun kontrolünü yitirdiği 44 AHH 982 plakalı işçi servis midibüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 9 işçi, aracın ön camını kırarak kendi imkanları ile dışarı çıktı. Hafif yaralanan işçilere ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği güzergahta trafik kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından midibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia