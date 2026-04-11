Malatya'da kar etkili oluyor

Malatya'da ilkbaharda kar etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak, öğle saatlerine doğru yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle trafikte oluşabilecek aksamalara karşı kavşaklarda tedbir alındı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunabilmek için otobüs duraklarına sığınırken, bazıları da şemsiye kullandı.