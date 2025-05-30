Malatya'da Ilıcak Camisi ve Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti

Malatya'da Ilıcak Camisi ve Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi'nde yeni yapılan Ilıcak Camisi ve Kur'an kursunun açılış törenine katılarak şehirdeki altyapı sorunlarına dikkat çekti. Vali Yavuz, ani yağışların yarattığı sorunlara karşı alınacak tedbirleri anlattı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Ilıcak Camisi ve Kur'an kursunun açılış törenine katıldı.

Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte iki gündür beklenmeyen ani yağışların meydana geldiğini hatırlatarak, "Altyapı sorunlarını konuşabiliriz, birbirimizi suçlayabiliriz. Şehrin merkezinde şu an 60 bin civarında konut yapılıyor. Bir çoğunun altyapıları bağlanmamış, inşaatlara devam eder haldeyiz. Böyle olunca 20 kilogram üzeri her yağış, dağlardan gelen sularla birlikte şehir merkezine toplandı. Tedbir almıyor değiliz." diye konuştu.

Valiliğin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerini devreye koyduklarını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz de sizin kadar üzgünüz, bu olayları görmek istemiyoruz. Ne tedbir alırsanız alın bunu şu aşamada sıfırlamamız mümkün değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim bağlantılar şehirde yok. Halen yıktığımız ve yapmaya devam ettiğimiz yerlerde bağlantı sorunları var. Bu yıl içinde bunları bağlayarak, daha çok tedbir alarak bu sorunları doğrudan kaldıracağız. Bu konuyu çözmek için gayret ettiğimizi hatırlatmak istiyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve hayırsever iş insanı Sadullah Ilıcak selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından caminin ve Kur'an kursunun açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı

Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.