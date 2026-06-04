İki bina arasında sıkışan kedi kurtarıldı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki bina arasına düşüp sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Kernek Mahallesi'nde iki bina arasına düşen kedi sıkıştı. Bina sakinlerinin kedinin sesini duyması akabinde durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği binada ekipler, bir dairenin tuvalet duvarını yıkarak kediye ulaştı. 2 saatlik bir çalışma sonrasında sağ olarak kurtarılan kedi hayvan barınağında yapılan kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı